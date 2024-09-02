Звезда «Манчестер Юнайтед» получил 1 балл из 10 за матч с «Ливерпулем»

В рамках третьего тура чемпионата Англии состоялся поединок между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась поражением «красных дьяволов» со счетом 0:3.

Полузащитник манкунианцев Каземиро провалил матч и был признан худшим игроком. Он допустил две результативные ошибки, после которых его команда пропустила голы. Бразильца заменили в перерыве.

Журналисты Manchester Evening News оценили выступление Каземиро в один балл из десяти возможных.

После трех туров «красные дьяволы» набрали три очка и занимают лишь 14-е место в турнирной таблице АПЛ.