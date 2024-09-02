Виллиан нашёл себе новый клуб

Известный бразильский вингер Виллиан может продолжить карьеру в греческом чемпионате. Об этом посредством социальных сетей информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно сведениям журналиста, в услугах атакующего полузащитника заинтересован пирейский «Олимпиакос». В ближайшее время Виллиан прилетит в Грецию для подписания трудового соглашения. Игрок присоединится к новому коллективу на правах свободного агента.

В Европе 36-летний футболист известен по выступлениям за «Челси», «Арсенал» и «Фулхэм». Он также имеет опыт выступлений в чемпионате России. В 2013 году бразильский вингер защищал цвета махачкалинского «Анжи».