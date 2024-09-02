Легенда «Манчестер Юнайтед»: «Клуб стал кладбищем для футболистов»

«Сейчас проблема «МЮ» состоит в том, что у классных футболистов нет мотивации переходить туда. За последнее десятилетие клуб стал кладбищем для игроков. Футболисты, приходившие сюда с хорошей репутацией, не добивались успеха. Это относится как к англичанам, так и к легионерам», - передает слова Невилла Daily Mail.