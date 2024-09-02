Защитник Исса Каборе временно покинул «Манчестер Сити». Как информирует клубная пресс-служба, 23-летний африканский футболист продолжит карьеру в чемпионате Португалии.

Каборе на правах аренды перешел в лиссабонскую «Бенфику». Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до завершения нынешнего сезона.

В прошлом сезоне защитник находился в аренде. Он выступал за английский клуб «Лутон». Каборе принял участие в 26 поединках и отметился двумя голевыми передачами.

После трех туров Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» набрал девять баллов и располагается на первом месте в турнирной таблице.