Салах прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед»

«Ливерпуль» одержал великую победу, нам нужно продолжать в том же духе. В команде все довольны результатом, хотим только побеждать. Если команда нацелена на чемпионский титул, то обязана выигрывать в каждой встрече. Матч с «МЮ» был очень важен, поэтому я рад, что мы смогли одержать победу», - передает слова египтянина клубная пресс-служба.