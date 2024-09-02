Фернандеш: «Каземиро играл в двух лучших клубах мира, я не должен ему ничего говорить»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш ответил на вопрос о трудностях Каземиро в матче с «Ливерпулем» (0:3).

Бразильский опорный хавбек, как принято считать, провалил воскресный поединок и стал одним из главных виновников неудачи «красных дьяволов».

«Каземиро опытнее меня. Мне не нужно ничего ему говорить – он прекрасно знает, что такое футбол. Он выступал в двух лучших клубах мира», – заявил в интервью Sky Sports Фернандеш.

До перехода в «Манчестер Юнайтед» Каземиро на протяжении семи лет играл за мадридский «Реал», в составе которого стал пятикратным победителем Лиги чемпионов.