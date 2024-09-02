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«Челси» отклонил предложение «большого клуба» по своему защитнику

02 Сентября 2024 • 06:34 Комментировать
Борнмут
...
Челси
14.09 22:00

В «Челси» довольны игрой центрального защитника Леви Колвилла, который ранее мог покинуть клуб.

Минувшим летом «синие» получили предложение по англичанину от «большого клуба», но ответили отказом, докладывает журналист Киран Джилл. Вероятно, речь идёт о «Баварии», в которую 21-летнего футболиста отправляли слухи в июне. Сейчас в «Челси» очень довольны выступлениями молодого центрбека на старте сезона.

Стоимость Леви Колвилла оценивается экспертами Transfermarkt в 50 млн евро. Рулевой Энцо Мареска выпускал игрока в основном составе во всех трёх поединках текущего розыгрыша Английской премьер-лиги.

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