Слот поделился мнением о возможном уходе Салаха из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, что думает о вероятном уходе Мохамеда Салаха по окончании сезона.

После победы над «Манчестер Юнайтед» (3:0) египетский нападающий заявил, что нынешний сезон станет для него последним в «Ливерпуле». Контракт 32-летнего футболиста истекает в конце июня, и руководство «красных» пока не предлагало ему новый договор.

«Слишком много «если». На данный момент Салах остаётся одним из нас – и я очень рад этому, он показывает отличную игру. Я не хочу говорить о контрактах игроков, но могу часами обсуждать их выступления, если вас это интересует», – заявил в послематчевой беседе со СМИ Слот.