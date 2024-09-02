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Скоулз назвал проблему «Манчестер Юнайтед» после разгрома от «Ливерпуля»

02 Сентября 2024 • 06:13 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:3
Ливерпуль

Знаменитый экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз отреагировал на крупное поражение команды в матче с «Ливерпулем» (0:3).

Незадолго до перерыва Луис Диас дважды поразил ворота «красных дьяволов», а во втором тайме Мохамед Салах довёл счёт до крупного. У коллектива Эрика тен Хага так и не нашлось ответа.

«Это был трудный день, но им следовало понимать, против кого они играют. Мы знаем, что «Манчестер Юнайтед» есть над чем работать. Центр поля – большая проблема. «Ливерпуль» был впереди на несколько миль», – сказал в интервью Premier League Productions Скоулз.

«Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ с тремя набранными очками после трёх туров.

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