Скоулз назвал проблему «Манчестер Юнайтед» после разгрома от «Ливерпуля»

Знаменитый экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз отреагировал на крупное поражение команды в матче с «Ливерпулем» (0:3).

Незадолго до перерыва Луис Диас дважды поразил ворота «красных дьяволов», а во втором тайме Мохамед Салах довёл счёт до крупного. У коллектива Эрика тен Хага так и не нашлось ответа.

«Это был трудный день, но им следовало понимать, против кого они играют. Мы знаем, что «Манчестер Юнайтед» есть над чем работать. Центр поля – большая проблема. «Ливерпуль» был впереди на несколько миль», – сказал в интервью Premier League Productions Скоулз.

«Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ с тремя набранными очками после трёх туров.