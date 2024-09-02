Санчо прокомментировал пост Мбаппе, посвящённый первым голам за «Реал» в Ла Лиге

Новичок «Челси» Джедон Санчо отреагировал на публикацию нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе в социальных сетях.

В воскресенье француз забил свои первые голы в Ла Лиге – он дважды поразил ворота «Бетиса». Встреча завершилась победой «сливочных» со счётом 2:0.

После завершения поединка Мбаппе опубликовал пост в социальной сети с фотографиями, на которых запечатлено его празднование. Публикацию прокомментировал Санчо: «Никогда не сомневался!» – написал англичанин, недавно перешедший из «Манчестер Юнайтед» в «Челси» на правах аренды.

В активе Килиана Мбаппе три забитых гола в пяти матчах за «Реал» во всех турнирах.