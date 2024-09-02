Тен Хаг объяснил, почему заменил Гарначо, а не Рэшфорда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг был освистан болельщиками из-за решения заменить Алехандро Гарначо, а не Маркуса Рэшфорда.

Нещадно критикуемый англичанин отыграл весь матч против «Ливерпуля» (0:3), в то время как аргентинский вингер был заменён на 69-й минуте на Амада Диалло.

Болельщики «красных дьяволов» освистали нидерландского тренера, так как считали, что с поля должен был уйти Рэшфорд.

«Маркус создал два отличных шанса для Зиркзее – вы должны это признать. Во-вторых, для Гарначо и Джошуа это был первый выход в стартовом составе, а Рэшфорд способен сыграть на позиции центрфорварда», – приводит журналист Алекс Крук ответ тен Хага.