Ван Дейк считает, что «Ливерпуль» должен был забить 5-6 голов в матче с «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк уверен, что его команда могла обыграть «Манчестер Юнайтед» с ещё более убедительным счётом.

Мерсисайдцы добыли крупную победу на «Олд Траффорд» (3:0) благодаря дублю Луиса Диаса и точному удару Мохамеда Салаха.

«Мы могли выиграть со счётом 5:0 или 6:0? Мы должны были это сделать. Мы доминировали и были обязаны забивать больше. Но победа 3:0 – тоже хорошо», – заявил в послематчевом интервью Виргил ван Дейк.

Коллектив Арне Слота делит первую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги с «Манчестер Сити» – обе команды набрали по 9 очков после трёх туров.