Вингер «Челси» Анжело Габриэл мог продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

«Синие» отклонили первое предложение «Аль-Насра» на сумму в 25 млн евро. Позднее саудовский гранд увеличил ставку до 30 млн евро, но вновь услышал отказ, сообщает журналист Вене Касагранде. «Челси» намерен заработать на продаже 19-летнего футболиста не менее 40 млн евро. Переговоры продолжаются.

Анжело Габриэл перебрался в лондонский клуб летом прошлого года из «Сантоса» за 15 млн евро. Прошедший сезон перспективный бразилец провёл в аренде во французском «Страсбурге». Текущая стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 15 млн евро.