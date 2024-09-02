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«Челси» не отпустил игрока в «Аль-Наср» за 30 млн евро слухи

02 Сентября 2024 • 04:24 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Аль-Ахли Джидда
13.09 21:00

Вингер «Челси» Анжело Габриэл мог продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

«Синие» отклонили первое предложение «Аль-Насра» на сумму в 25 млн евро. Позднее саудовский гранд увеличил ставку до 30 млн евро, но вновь услышал отказ, сообщает журналист Вене Касагранде. «Челси» намерен заработать на продаже 19-летнего футболиста не менее 40 млн евро. Переговоры продолжаются.

Анжело Габриэл перебрался в лондонский клуб летом прошлого года из «Сантоса» за 15 млн евро. Прошедший сезон перспективный бразилец провёл в аренде во французском «Страсбурге». Текущая стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 15 млн евро.

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