Мареска: «Это уже не тот «Челси», что выигрывал Лигу чемпионов»

Наставник лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался о нынешнем уровне команды.

В недавнем матче Премьер-лиги «синие» не смогли обыграть в родных стенах «Кристал Пэлас» – 1:1. Коллектив Марески располагается на 11-й строчке в турнирной таблице с четырьмя набранными очками после трёх туров.

«Пожалуй, нужно прояснить одну вещь: три года назад «Челси» выиграл Лигу чемпионов, но сейчас это уже не тот «Челси». Иногда мы не выигрываем, и это нормально в текущем состоянии», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Марески, заменившего во главе «синих» Маурисио Почеттино после завершения прошлого сезона.