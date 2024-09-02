Старридж: «Салах хочет остаться в «Ливерпуле»

Бывший футболист «Ливерпуля» Даниэль Старридж считает, что Мохамед Салах не стремится покинуть клуб.

Египтянин указал на недовольство текущей ситуацией со своим контрактом, заявив, что проводит, вероятно, последний сезон в команде.

Несмотря на это, по мнению Старриджа, лидер атаки «красных» хотел бы продлить истекающий договор и остаться.

«Я буду удивлён, если его отпустят. Мо добился в «Ливерпуле» практически всего, чего только можно. Судя по его словам, ему хотелось бы остаться. Думаю, он останется, если «Ливерпуль» сделает ему приемлемое предложение. Я надеюсь на это, поскольку Салах великолепен», – приводит Sky Sports слова англичанина.