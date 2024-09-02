Жена Каземиро опубликовала фотографию с трофеями игрока в ответ на критику

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро подвергся критике после поражения от «Ливерпуля».

«Красные дьяволы» потерпели неудачу в матче с принципиальным соперником, который прошёл в рамках третьего тура Английской премьер-лиги (0:3). Бразильский хавбек был признан общественностью одним из главных виновников провала. Жена Каземиро нашла свой ответ на критику: она опубликовала фотографию в социальных сетях, на которой изображены многочисленные трофеи футболиста, включая пять кубков Лиги чемпионов.

Напомним, Каземиро стал пятикратным победителем Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала». В «Манчестер Юнайтед» игрок перебрался летом 2022 года.