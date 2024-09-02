Мареска прокомментировал сорвавшийся переход Осимхена в «Челси»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска рассказал, что думает о неудачной попытке клуба приобрести форварда «Наполи» Виктора Осимхена.

«Синие» давно считались основными претендентами на нигерийского футболиста, но активные переговоры начались только в последние часы летнего трансферного окна. Договориться о переходе нападающего так и не удалось – он остался в «Наполи», несмотря на желание сменить клуб.

«Нам нужны новые игроки, но мы хотим совершать подписания на своих условиях. Если какой-то футболист к нам не перешёл, то можно сказать, что мы посчитали условия неприемлемыми. Посмотрим, что произойдёт в январе», – цитирует Football Italia Мареску.