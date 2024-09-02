«Ливерпуль» мог подписать Осимхена, но отказался от трансфера

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен мог перебраться в «Ливерпуль» минувшим летом.

Нигериец тренировался отдельно от своей команды, ожидая достойных предложения от других клубов, но так и не добился желаемого. Игроку пришлось остаться, но выступать за «Наполи» он не будет – «партенопейцы» исключили форварда из заявки.

Главным претендентом на Осимхена считался лондонский «Челси», в итоге не сумевший удовлетворить его требования. По информации Corriere dello Sport, на 25-летнего футболиста претендовал и другой гранд Премьер-лиги – «Ливерпуль». Мерсисайдцев также отпугнули зарплатные запросы Виктора.