Мбаппе расчехляется, «Барселона» фликует, Салах шокирует признанием, «Байер» срывается

«Арсенал» оступается, «МЮ» идёт под откос

В Англии квартет лидеров скукожился до дуэта. «Арсенал» и «Брайтон» потеряли очки в очном матче – значит, вничью сыграли. Гол Кая Хаверца позволял «канонирам» вести в счёте, но удаление Деклана Райса и ответный мяч Жоао Педро спутали им все планы – 1:1. То ли дело «Манчестер Сити», поразивший «Вест Хэм» хет-триком Холанна. Над «молотобойцами» чуть сжалился через автогол Рубен Диаш. 1:3.

«Ливерпуль» мощно прошёлся в гостях по «Манчестер Юнайтед». Слоту удалось то, чего не удавалось тренерам «красных» почти сто лет. Но там больше к «красным дьяволам» вопросы. Каземиро и Майну провели ужасный матч – их потери привели к дублю Луиса Диаса с передач Салаха. Последний гол (на счёт 0:3) забил сам Салах, после игры разоткровенничавшийся, что это его последний сезон в «Ливерпуле».

Мбаппе наконец забил за «Реал» в Ла Лиге – для этого ему потребовалось четыре тура. Дубль Килиана (второй гол – с пенальти) прибил «Бетис» – 2:0. Наряду со «сливочными» по восемь очков у мадридского «Атлетико» и «Вильярреала», а безошибочная «Барселона» в отрыве от них на четыре балла. Семёрочку (с хет-триком) Рафиньи играючи отгрузила она в ворота «Вальядолида».

Никогда не говори «никогда»

Нетривиальное событие произошло в Германии. «Байер» умудрился потерпеть поражение! В рамках Бундеслиги до этого он не проигрывал 35 матчей подряд. Но когда-то это должно было случиться. Невозможно постоянно выходить сухим из воды, не имея запаса прочности. А его у тебя нет, если ты дома ведёшь 2:0 и уходишь на 2:3. «РБ Лейпциг» сотворил сенсацию – всё, «Байер» больше не магический.

И ведь у «быков» в том матче ещё удаление при нулевом счёте было. «РБ Лейпциг» составляет триумвират лидеров вместе с «Хайденхаймом» и «Баварией». Первый крупно разобрался с «Аугсбургом» (4:0), вторая в два раза скромнее уделала «Фрайбург». Не совсем простые личные голы забили Кейн и Мюллер. Что до «Боруссии» из Дортмунда, то не нашла она путей к воротам «Вердера» – как и он к её.

Кризисные «Милан» и «Рома», возвращающийся Головин

В Италии в пятницу-воскресенье прошло два центральных матча. «Интер» со счётом 4:0 побил «Аталанту», которая после прощания с Миранчуком совсем плохая. Первый раз осёкся «Ювентус» – не победив без голов «Рому», которая сама ещё в этом сезоне никого не побеждала. Ни у кого не выиграл за три тура и «Милан» – у него ничья 2:2 с «Лацио». По семь очков не только у «Интера» с «Ювентусом», но и у «Торино» с «Удинезе».

В Лиге 1 «ПСЖ» в двух первых турах побеждал крупно, а в третьем не разгромил «Лилль» – 3:1 в пользу столичного клуба. Без Сафонова. Все остальные уже очки теряли. В том числе «Монако», попавший на ничью с «Лансом» с двумя поздними голами, – 1:1. Оправившийся от травмы Головин вышел на замену в концовке ещё при нулевом счёте. «Гавр» победил «Осер» 3:1 – Кузяев там появился на замену тоже в конце, когда 2:1 было.

Кирилл Иванцов