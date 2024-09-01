Кин: «Ливерпулю» придётся предложить Салаху новый контракт»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин рассказал, что думает о будущем Мохамеда Салаха в «Ливерпуле».

После победы над «красными дьяволами» (3:0) египетский форвард шокировал футбольную общественность, заявив о готовности уйти из «Ливерпуля» по окончании сезона.

«Мы говорим об игроке мирового класса. Нужно отдать ему должное.

Салах сам будет принимать решение в ситуации с контрактом. Я знаю, что у клубов есть политика не продлевать договоры игроков, когда им исполняется 31-32 года, но в этом случае всё будет так, как того захочет Салах. Очевидно, «Ливерпулю» придётся предложить ему новый контракт – это главный игрок клуба. Однако, скажем так, у него будет масса вариантов», – приводит Sky Sports слова Кина.