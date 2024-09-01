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Каррагер прокомментировал возможный уход Салаха из «Ливерпуля»

01 Сентября 2024 • 22:45 Комментировать
Ливерпуль
...
Ноттингем Форест
14.09 17:00

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался на тему вероятного ухода из клуба нападающего Мохамеда Салаха.

Контракт лидера атаки «красных» истекает по окончании сезона. Недавно египтянин дал понять, что может покинуть клуб летом, так как к нему до сих пор не обращались с предложением продлить договор. 

«Думаю, Салах, как и Роналду, одержим рекордами и футбольным долголетием. Судя по тому, как он следит за собой, у него будет возможность играть до 40 или 45 лет. На мой взгляд, он слишком хорош для чемпионата Саудовской Аравии. Сейчас он играет в сильнейшей лиге мира за один из лучших клубов мира.

Конечно, «Ливерпуль» хочет сохранить и его, и ван Дейка, но речь идёт о зарплатах.

Я бы очень удивился уходу Салаха будущим летом – думаю, он хочет побить все рекорды «Ливерпуля», – цитирует Sky Sports Каррагера.

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Ливерпуль Джейми Каррагер Мохамед Салах ещё теги

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