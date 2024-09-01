Тен Хаг дерзко ответил на вопрос о своей работе в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг уверен, что проблема команды заключается не в нём.

В воскресенье «красные дьяволы» крупно уступили в родных стенах «Ливерпулю» в матче Премьер-лиги – 0:3. После завершения поединка журналисты спросили у нидерландца, не является ли его собственная работа одной из причин неудач «Манчестер Юнайтед».

«Вы серьёзно? Я так не думаю. Иначе мы бы не выигрывали трофеи и не побеждали серьёзных соперников. Мне вас жаль. Мы лучше всех по завоёванным трофеям после «Манчестер Сити», – заявил на послематчевой пресс-конференции тен Хаг.

После трёх туров «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ с тремя набранными очками.