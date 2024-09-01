Тен Хаг поддержал Каземиро, провалившего игру с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игре полузащитника команды Каземиро в матче с «Ливерпулем».

Матч третьего тура чемпионата Англии завершился крупным поражением «красных дьяволов» со счетом 0:3. Стоит сказать, что два мяча из трех команда пропустила после ошибок Каземиро.

«Каземиро часто доказывал, что у него есть характер. Мы все видели его великолепные моменты. Он придет в норму и снова покажет свой уровень. Он выиграл все, что только можно в своей карьере. Он продолжит приносить пользу нашей команде», — цитирует тен Хага журналист Фабрицио Романо.

Каземиро выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2022 года. В текущей кампании 32-летний бразилец появился на поле в четырех матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.