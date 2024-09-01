Тен Хаг: «Мы должны принять это поражение»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал крупное поражение команды от «Ливерпуля».

Встреча третьего тура Английской премьер-лиги завершилась со счетом 3:0 в пользу «Ливерпуля».

«Не совсем правильно говорить, что ощущения такие же, как в прошлом году. Вы можете видеть, что мы пропустили меньше голов, чем в прошлогоднем матче. «Ливерпуль» – молодцы, мы должны принять это поражение», — цитирует тен Хага журналист Фабрицио Романо.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» находится на 14-й позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея на своем счету всего три очка.

В четвертом туре «красные дьяволы» сыграют на выезде с «Саутгемптоном». Встреча пройдет 14 сентября.