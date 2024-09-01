Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах покинет клуб следующим летом. Об этом футболист сообщил в интервью Sky Sports после окончания матча третьего тура Английской премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (3:0).

— Это мой последний год в «Ливерпуле», — сказал Салах.

Напомним, египтянин выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. За это время он принял участие в 351 матче, забил 213 голов и стал автором 90 ассистов.

Действующий трудовой договор Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до конца июня 2025 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 55 миллионов евро.