Слот повторил достижение, которое не покорялось тренерам «Ливерпуля» 88 лет

1 сентября состоялся матч третьего тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».

Игра между командами завершилась крупной победой мерсисайдцев со счетом 3:0. Авторами голов стали Луис Диас (дубль) и Мохамед Салах.

По данным Squawka Football, Арне Слот – первый тренер «Ливерпуля» за последние 88 лет, одержавший победу в первом же выездном матче АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

На данный момент «Ливерпуль» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав девять очков в трех турах.

14 сентября подопечные Слота примут на своем поле «Ноттингем Форест». Старт поединка запланирован на 17:00 по московскому времени.