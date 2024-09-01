Салах обошёл Анри по матчам АПЛ с голами и ассистами – выше только один игрок

В воскресенье «Ливерпуль» в третьем туре Английской премьер-лиги разгромил на выезде «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:0. Нападающий Мохамед Салах в этом матче забил один гол и отдал два голевых паса на Луиса Диаса.

Если взять историю Премьер-лиги, которая берёт отсчёт в 1992 году, то только один футболист провёл больше матчей с голами и ассистами. Этим игроком является Уэйн Руни, который 36 раз уходил с поля с голами и результативными передачами в отдельном матче.

У Салаха теперь 33 таких матча – он обошёл Тьерри Анри, у которого таких игр в АПЛ 32. Обо всём этом рассказывает Squawka.