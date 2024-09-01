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Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд»

01 Сентября 2024 • 19:56 Комментировать (6)
Манчестер Юнайтед
0:3
Ливерпуль
окончен

Центральный матч третьего тура Английской премьер-лиги оказался между «красными дьяволами» и просто «красными».

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед0:3Ливерпуль
  35'Диас Луис (0:1)
  42'Диас Луис (0:2)
  56'Салах Мохамед (0:3)
Онана АндреМазрауи НуссаирДе Лигт Маттейс  65' 69' (Диалло Амад ( 69') Мартинес Лисандро  40'Далот ДиогуКаземиро Карлос 46' (Кольер Тоби ( 46') Майну Кобби  45'Гарначо Алехандро 69' (Магуайр Гарри ( 69') Фернандеш БрунуРэшфорд МаркусЗиркзее Джошуа  23' 86' (Эриксен Кристиан ( 86')
Запасные: Эванс ДжонниАнтониИтан УитлиХитон ТомБайындыр Алтай
Алиссон БекерАлександер-Арнольд Трент 76' (Брэдли Конор ( 76') Конате ИбраимаВан Дейк Виргил  56'Робертсон Эндрю 83' (Цимикас Костас ( 83') Гравенберх РайанМакаллистер АлексисСалах МохамедСобослаи ДоминикДиас Луис 66' (Гакпо Коди ( 66') Жота Диогу 76' (Нуньес Дарвин ( 76')
Запасные: Гомес ДжоЭндо ВатаруКьеза ФедерикоКеллехер КаомхинЭллиотт ХарвиКуанса Джарелл
01 сентября. Стадион "Олд Траффорд".
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Эти команды уже встречались между собой почти месяц назад, когда они свелись в товарищеском матче. Победу тогда одержал «Ливерпуль» – крупную, 3:0. С чуть менее весомым счётом мерсисайдцы выиграли два стартовых матча в чемпионате Англии – у «Ипсвича» и «Брентфорда», по 2:0. «МЮ» в первом и втором турах с разницей в один мяч победил «Фулхэм» и проиграл «Брайтону» соответственно.

«Манчестер Сити» выиграл четыре подряд чемпионата Англии и начал путь к пятому успеху. Пропущенные голы у «небесно-голубых» лихо перекрываются забитыми. «Арсенал» и «Брайтон» в субботу впервые потеряли очки в Премьер-лиге (в очном матче). От «Манчестер Юнайтед» вряд ли стоит ждать борьбы за титул, а вот у «Ливерпуля» такие перспективы есть.

Неплохо по активности начали отчётный матч «красные дьяволы», однако в их воротах мяч побывал на восьмой минуте. Впрочем, гол был отменён из-за офсайда. Диас прострелил слева, и подкорректировал эту передачу Салах, после чего пробил Александер-Арнольд, а Далот вынес мяч из-за ленточки. В положении «вне игры» находился Салах. Но не проблема, «красные» потом стали забивать легитимно.

Инициатива перекатилась к «Ливерпулю», который по истечении получаса игры обратил себе на пользу две обрезки Каземиро. В первом случае голевую атаку гостей начал Гравенберх, во втором – Луис Диас. Оба замыкания сделал Диас – с передач Салаха. 0:2 к перерыву. Какие шансы у «МЮ» были в первом тайме? С Зиркзее плотно играли, его накрывали. Бруну Фернандеш и Мазрауи не ставили в тупик Алиссона.

Третий гол мерсисайдцев стал по сути приговором для «Манчестер Юнайтед». Причём снова хозяева нарвались, потеряв мяч в центре поля. Эстафету у Каземиро в этом плане принял Кобби Майну. Получается, их обоих надо было менять тен Хагу в перерыве. Развилась атака «Ливерпуля», Собослаи переадресовал мяч правее Салаху, и тот поразил район ближнего угла (0:3).

Стоит отдать должное манкунианцам, что они не опустили руки, ноги, головы. Зиркзее нашёл свой шанс с близкого расстояния, но Алиссон совладал. Защитники подключались у «красных дьяволов». Магуайр пробил в руки вратаря, а косой удар Лисандро Мартинеса почти через себя пришёлся левее створа. Ещё момент для Зиркзее: подача слева Рэшфорда на дальнюю, откуда Джошуа в падении ткнул мяч мимо.

В итоге нормальной получилась концовка для «Ливерпуля». Команда Арне Слота сохранила именно крупную победу, набрала девять очков и ушла на международный перерыв в лидерском дуэте с «Манчестер Сити». Разница мячей у них одинаковая, а по большему количеству забитых лидирует команда Пепа Гвардиолы (9-2 против 7-0).

Кирилл Иванцов

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Ливерпуль Манчестер Юнайтед

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Комментарии (6) Все комментарии
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Bathet30
01 Сентября 2024 в 20:16
Лысый продолжает разрушать команду. Топчется и не понимает, что делать. Сколько ещё матчей будут болельщиков мучить, непонятно. Игроки тоже толком не знают, что от них хочет это чудо лысое. Одни мучения в игре.
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snk6565
01 Сентября 2024 в 20:06
Скажите мне...что еще должно произойти, чтобы руководство начало что то менять??...или строительство нового стадиона гораздо интереснее самой команды?...держаться за лысого хр@на, который не в состоянии обьяснить команде что и как нужно делать (только есть подозрение, что он просто ничего не знает и не умеет)...самое противное в том, что этот состав вполне может играть, при условии толкового руководства...когда уже нас избавят от всего этого???...опять через сенон...но это не точно???
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Вайнах 06
01 Сентября 2024 в 20:05
Еще один сезон в топку) браво, руководство МЮ!) свой воспитанник Гринвуд нам не нужен, зато нужен спиннер за 100 млн на скамейку)) понапокупали игроков «под тренера», теперь его уже и увольнять то не вариант.
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gresnik
01 Сентября 2024 в 20:03
тен хаг это прям шутка какая то)))...пс со врёмен Фергюсонна МЮ так и не вышел в топы...а прошло уже овер дочуя лет))))
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andi
01 Сентября 2024 в 20:00
Браво ЛИВЕРПУЛЬ!!! Хоть я болельщик ЛИВЕРПУЛЯ, но мое мнение М.Ю. пора избавлятся от Тен Хага.
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Zed2891
01 Сентября 2024 в 20:00
Лысый красавчик. Не купив никого в летнее ТО, отодрал Манчестер, как Тузик Жучку за гаражом.
И игра вроде есть неплохая. Вот что значит разносторонний тренер.
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