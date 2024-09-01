Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд»

Центральный матч третьего тура Английской премьер-лиги оказался между «красными дьяволами» и просто «красными».

Эти команды уже встречались между собой почти месяц назад, когда они свелись в товарищеском матче. Победу тогда одержал «Ливерпуль» – крупную, 3:0. С чуть менее весомым счётом мерсисайдцы выиграли два стартовых матча в чемпионате Англии – у «Ипсвича» и «Брентфорда», по 2:0. «МЮ» в первом и втором турах с разницей в один мяч победил «Фулхэм» и проиграл «Брайтону» соответственно.

«Манчестер Сити» выиграл четыре подряд чемпионата Англии и начал путь к пятому успеху. Пропущенные голы у «небесно-голубых» лихо перекрываются забитыми. «Арсенал» и «Брайтон» в субботу впервые потеряли очки в Премьер-лиге (в очном матче). От «Манчестер Юнайтед» вряд ли стоит ждать борьбы за титул, а вот у «Ливерпуля» такие перспективы есть.

Неплохо по активности начали отчётный матч «красные дьяволы», однако в их воротах мяч побывал на восьмой минуте. Впрочем, гол был отменён из-за офсайда. Диас прострелил слева, и подкорректировал эту передачу Салах, после чего пробил Александер-Арнольд, а Далот вынес мяч из-за ленточки. В положении «вне игры» находился Салах. Но не проблема, «красные» потом стали забивать легитимно.

Инициатива перекатилась к «Ливерпулю», который по истечении получаса игры обратил себе на пользу две обрезки Каземиро. В первом случае голевую атаку гостей начал Гравенберх, во втором – Луис Диас. Оба замыкания сделал Диас – с передач Салаха. 0:2 к перерыву. Какие шансы у «МЮ» были в первом тайме? С Зиркзее плотно играли, его накрывали. Бруну Фернандеш и Мазрауи не ставили в тупик Алиссона.

Третий гол мерсисайдцев стал по сути приговором для «Манчестер Юнайтед». Причём снова хозяева нарвались, потеряв мяч в центре поля. Эстафету у Каземиро в этом плане принял Кобби Майну. Получается, их обоих надо было менять тен Хагу в перерыве. Развилась атака «Ливерпуля», Собослаи переадресовал мяч правее Салаху, и тот поразил район ближнего угла (0:3).

Стоит отдать должное манкунианцам, что они не опустили руки, ноги, головы. Зиркзее нашёл свой шанс с близкого расстояния, но Алиссон совладал. Защитники подключались у «красных дьяволов». Магуайр пробил в руки вратаря, а косой удар Лисандро Мартинеса почти через себя пришёлся левее створа. Ещё момент для Зиркзее: подача слева Рэшфорда на дальнюю, откуда Джошуа в падении ткнул мяч мимо.

В итоге нормальной получилась концовка для «Ливерпуля». Команда Арне Слота сохранила именно крупную победу, набрала девять очков и ушла на международный перерыв в лидерском дуэте с «Манчестер Сити». Разница мячей у них одинаковая, а по большему количеству забитых лидирует команда Пепа Гвардиолы (9-2 против 7-0).

Кирилл Иванцов