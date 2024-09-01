Салах забил свой 15-й гол в ворота «Манчестер Юнайтед» и седьмой подряд на «Олд Траффорд»

В эти минуты проходит матч третьего тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».

На 56-й минуте отличился форвард «мерсисайдцев» Мохамед Салах с передачи Доминикак Собослаи. Таким образом, египетский форвард забил свой 15-й гол в ворота «красных дьяволов», он отличился в седьмом матче подряд на «Олд Траффорд».

В первом тайме дублем в составе команды Арне Слота отметился Луис Диас.

Напомним, что после двух туров у «Манчестер Юнайтед» было три очка в активе, у «Ливерпуля» - шесть баллов.

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