Фанаты «Манчестер Юнайтед» нашли виновного в проваливаемом матче с «Ливерпулем»

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» играет против «Ливерпуля» в рамках третьего тура Премьер-лиги. В первом тайме «красные дьяволы» пропустили два гола, причём в обоих случаях ошибки допускал полузащитник Каземиро.
Портал Goal.com обратил внимание на критику Каземиро со стороны болельщиков «Манчестер Юнайтед» в социальных сетях.
«После сегодняшнего матча Каземиро должен завершить карьеру», - написал один из фанатов.
«Лучше бы сыграли с 10 игроками, чем с Каземиро. Он – обуза», - написал другой болельщик.
«Каземиро, несомненно, худший игрок в клубе. Его действия стоят нам этой игры», - написал ещё один поклонник «красных дьяволов».
Бан пользователя