Фанаты «Манчестер Юнайтед» нашли виновного в проваливаемом матче с «Ливерпулем»

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» играет против «Ливерпуля» в рамках третьего тура Премьер-лиги. В первом тайме «красные дьяволы» пропустили два гола, причём в обоих случаях ошибки допускал полузащитник Каземиро.

Портал Goal.com обратил внимание на критику Каземиро со стороны болельщиков «Манчестер Юнайтед» в социальных сетях.

«После сегодняшнего матча Каземиро должен завершить карьеру», - написал один из фанатов.

«Лучше бы сыграли с 10 игроками, чем с Каземиро. Он – обуза», - написал другой болельщик.