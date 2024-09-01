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Фанаты «Манчестер Юнайтед» нашли виновного в проваливаемом матче с «Ливерпулем»

01 Сентября 2024 • 19:22 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
0:3
Ливерпуль
окончен

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» играет против «Ливерпуля» в рамках третьего тура Премьер-лиги. В первом тайме «красные дьяволы» пропустили два гола, причём в обоих случаях ошибки допускал полузащитник Каземиро.

Портал Goal.com обратил внимание на критику Каземиро со стороны болельщиков «Манчестер Юнайтед» в социальных сетях.

«После сегодняшнего матча Каземиро должен завершить карьеру», - написал один из фанатов.
«Лучше бы сыграли с 10 игроками, чем с Каземиро. Он – обуза», - написал другой болельщик.
«Каземиро, несомненно, худший игрок в клубе. Его действия стоят нам этой игры», - написал ещё один поклонник «красных дьяволов».
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Каземиро

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Комментарии (2) Все комментарии
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andpet
01 Сентября 2024 в 20:23
виноват только тренер его надо гнать в шею.
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pol-black
01 Сентября 2024 в 19:44
Каз уже не молод. я вообще удивился, что его тогда манки подобрали. пик формы его прошёл к тому времени
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