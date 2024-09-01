Мареска – о матче с «Кристал Пэлас»: «Мне немного стыдно за результат»

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался о матче третьего тура Российской премьер-лиги против «Кристал Пэлас» (1:1).

Специалист отметил, что его команда заслужила победу, ведь было очень много опасных моментов.

Мы не набрали три очка, но, играя так, как мы играли сегодня, я думаю, мы будем побеждать.

«Мне немного стыдно за результат, но не за игру. Направление выбрано правильное. С прибытием новых футболистов мы сможем играть еще лучше», — приводит слова Марески BBC.

После трех туров АПЛ столичный клуб имеет в своем активе четыре очка. В следующем туре «синие» сыграют на выезде против «Борнмута».