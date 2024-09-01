Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мареска – о матче с «Кристал Пэлас»: «Мне немного стыдно за результат»

01 Сентября 2024 • 19:15 Комментировать
Челси
1:1
Кристал Пэлас

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался о матче третьего тура Российской премьер-лиги против «Кристал Пэлас» (1:1).

Специалист отметил, что его команда заслужила победу, ведь было очень много опасных моментов.
Мы не набрали три очка, но, играя так, как мы играли сегодня, я думаю, мы будем побеждать.

«Мне немного стыдно за результат, но не за игру. Направление выбрано правильное. С прибытием новых футболистов мы сможем играть еще лучше», — приводит слова Марески BBC.

После трех туров АПЛ столичный клуб имеет в своем активе четыре очка. В следующем туре «синие» сыграют на выезде против «Борнмута».

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристал Пэлас Энцо Мареска ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 01 Сентября
19:15
Мареска – о матче с «Кристал Пэлас»: «Мне немного стыдно за результат»
18:27
Мареска высказался о повреждении Гюсто
18:22
Мареска подтвердил, что Джексон продлит контракт с «Челси» до 2033 года
17:29
«Челси» не смог дожать «Кристал Пэлас» 1
31 Августа
21:53
«Челси» объявил о переходе Санчо
30 Августа
19:02
Ставка и прогноз на матч Челси — Кристал Пэлас АПЛ — 1 сентября 2024
13:38
Прогноз на точный счёт матча Челси — Кристал Пэлас АПЛ — 1 сентября 2024
29 Августа
15:25
Максанс Лакруа покинет «Вольфсбург» и перейдет в «Кристал Пэлас»
13:15
Петрович переходит в «Страсбург»
28 Августа
21:35
Мареска заявил, что Стерлингу нет места в «Челси»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«ПСЖ» сообщил плохую новость о Сафонове Криштиану Роналду высказался о финале Лиги чемпионов в Москве Мбаппе провалил старт и пошёл против «Реала», Роналду указали на место, а у Соболева проблемы со здоровьем – в главных слухах недели Криштиану Роналду назвал своего лучшего друга Появилась новая информация о конфликте Соболева в «Зените» Кроос назвал следующего чемпиона Испании - это не «Барселона» Соболев обратился к «Спартаку» после перехода в «Зенит» В РФС сообщили о договорённости с УЕФА В «Зените» произошёл первый конфликт из-за Соболева «Возможно, это ошибка»: Гвардиола прокомментировал решение «Манчестер Сити» на трансферном рынке
Флик не пустил Неймара обратно в «Барселону» - названа причина «Реал» давит на сборные в своих интересах Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» «Реал» повторно потерял очки на островах «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Кьеза переходит в «Ливерпуль» – названа сумма трансфера «Барселона» может удивить громкой покупкой нападающего в конце лета Кроос назвал следующего чемпиона Испании - это не «Барселона»
Спортивные новости
Леклер стал победителем Гран-при Италии Овечкин заявил, что свой последний матч в карьере он проведёт за московское «Динамо» Касаткина проиграла Стирнс и вылетела с US Open Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен – второй Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Ньюкасл Ньюкасл
Тоттенхэм Тоттенхэм
2
1
2.12 4.00 2.85
Видео
Окончен
Челси Челси
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1
1
1.72 3.95 4.20
Видео
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ливерпуль Ливерпуль
0
3
3.70 4.10 1.79
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Сентября
20:16 · Англия. Премьер-лига
Слот повторил достижение, которое не покорялось тренерам «Ливерпуля» 88 лет
20:08 · Англия. Премьер-лига
Салах обошёл Анри по матчам АПЛ с голами и ассистами – выше только один игрок
19:36 · Англия. Премьер-лига
Салах забил свой 15-й гол в ворота «Манчестер Юнайтед» и седьмой подряд на «Олд Траффорд»
19:22 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Манчестер Юнайтед» нашли виновного в проваливаемом матче с «Ливерпулем» 2
19:15 · Англия. Премьер-лига
Мареска – о матче с «Кристал Пэлас»: «Мне немного стыдно за результат»
19:09 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк пригрозил игроку «Манчестер Юнайтед» прямо на поле
18:53 · Англия. Премьер-лига
Диас оформил дубль с передач Салаха в игре против «Манчестер Юнайтед»
18:44 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу — после поражения от «Ньюкасла»: «Тоттенхэм» контролировал игру»
18:27 · Англия. Премьер-лига
Мареска высказался о повреждении Гюсто
18:22 · Англия. Премьер-лига
Мареска подтвердил, что Джексон продлит контракт с «Челси» до 2033 года
17:42 · Англия. Премьер-лига
Тонали выступил в АПЛ после паузы длиной в 316 дней
17:31 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» был сильнее «Тоттенхэма»
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3 2
17:29 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не смог дожать «Кристал Пэлас» 1
16:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» объявили составы на дерби
16:49 · Англия. Премьер-лига
Угарте выбрал номер в «Манчестер Юнайтед»
16:04 · Англия. Премьер-лига
Сын Бекхэма ушёл из футбола в 22 года – он выбрал сферу моды 6
15:33 · Англия. Премьер-лига
Ташуев назвал победителя матча «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»
15:30 · Англия. Премьер-лига
Агент Де Лигта прокомментировала переход Маттейса в «Манчестер Юнайтед»
15:10 · Англия. Премьер-лига
Николас Джексон готов подписать новый контракт с «Челси» слухи
15:00 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
15:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Кристал Пэлас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 1
14:32 · Англия. Премьер-лига
Райс извинился за своё удаление в матче против «Брайтона»
13:03 · Англия. Премьер-лига
Титов дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»
10:34 · Англия. Премьер-лига
Холанн прокомментировал хет-трик в матче «Манчестер Сити» 1
Все новости
Рекомендуем