Ван Дейк пригрозил игроку «Манчестер Юнайтед» прямо на поле

В воскресенье в Английской премьер-лиге проходит матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем». В концовке первого тайма защитник «красных дьяволов» Лисандро Мартинес в центре поля совершил грубый фол против Доминика Собослаи. Аргентинец за грубость получил жёлтую карточку.

Дальше за своего одноклубника заступился защитник Виргил ван Дейк. Он призвал Лисандро Мартинеса попробовать сделать то же самое с ним.

«Подойди и сделай так же со мной», - с угрозой сказал ван Дейк, судя по данным британских СМИ.

Следить за матчем «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» можно в текстовой трансляции.