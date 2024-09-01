Диас оформил дубль с передач Салаха в игре против «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 1 сентября, проходит игра третьего тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».

После первого тайма «Ливерпуль» ведет в счете 2:0. Оба мяча записал в свой актив нападающий Луис Диас. Любопытно, что в обоих эпизодах Диасу ассистировал Мохамед Салах.

Стоит отметить, что свои голы «Ливерпуль» забил после ошибок бразильского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро.

Следить за ходом всех событий матча третьего тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» можно в прямой текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.