Постекоглу — после поражения от «Ньюкасла»: «Тоттенхэм» контролировал игру»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал результат матча с «Ньюкаслом».

Сегодня, 1 сентября, лондонский коллектив проиграл на выезде «сорокам» (1:2) в рамках третьего тура Английской премьер-лиги.

«Мы должны были извлечь больше пользы из этой игры. Мы контролировали игру, создали большое количество моментов, но не смогли их реализовать», — приводит слова Постекоглу пресс-служба «шпор».

На данный момент «Тоттенхэм» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе четыре очка после трех матчей.

В следующем туре подопечные Постекоглу встретятся в дерби с «Арсеналом».