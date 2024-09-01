Мареска высказался о повреждении Гюсто

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал повреждение защитника команды Мало Гюсто в игре с «Кристал Пэлас».

Встреча третьего тура Английской премьер-лиги завершилась со счетом 1:1. Гюсто вышел на поле в стартовом составе, однако был заменен на 74-й минуте поединка.

По словам Марески, 21-летний француз получил мышечное повреждение, поэтому и не смог доиграть до конца матча.

В нынешней кампании Гюсто появился на поле в четырех встречах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

На данный момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав четыре очка в трех турах.