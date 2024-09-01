Мареска подтвердил, что Джексон продлит контракт с «Челси» до 2033 года

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска отреагировал на информацию о возможном продлении контракта с форвардом Николасом Джексоном.

После матча третьего тура Английской премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:1) Мареска сообщил, что 23-летний Джексон действительно в ближайшее время должен продлить трудовой договор с «Челси» до 2033 года.

Напомним, Джексон выступает за «синих» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в четырех матчах во всех турнирах, отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет одну голевую передачу.

Действующий контракт Джексона с «Челси» рассчитан до 2031 года. Стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет 35 млн евро.