Тонали выступил в АПЛ после паузы длиной в 316 дней

В воскресенье в Английской премьер-лиге играли «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». В середине второго тайма на замену в составе «сорок» вышел полузащитник Сандро Тонали. В прошлый раз Тонали играл в чемпионате Англии 21 октября 2023 года. С того момента прошло 316 дней.

Напомним, что Сандро Тонали пропустил длительный отрезок времени из-за дисквалификации. Наказание итальянского футболиста связано с нарушением игроков правил о ставках на футбольные матчи.

«Ньюкасл» обыграл «Тоттенхэм» на своём поле со счётом 2:1. В трёх прошедших турах Премьер-лиги «сороки» набрали семь очков из двенадцати возможных.