Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» был сильнее «Тоттенхэма»

01 Сентября 2024 • 17:31 Комментировать
Ньюкасл
2:1
Тоттенхэм

«Ньюкасл» с «Тоттенхэмом» завершили матч третьего тура Премьер-лиги. В дебюте пошла атака хозяев вторым темпом правым флангом, откуда Александер Исак выполнял навес, но мяч немного свалился у него с ноги, попав в перекладину. Харви Барнс получил мяч слева, не стал входить в штрафную, а пробил, подработав себе мяч - пролетело рядом с углом ворот. Кристиан Ромеро от правого угла штрафной получил диагональ и открыл счет, но нет - вне игры. На 38-й минуте слева последовал прострел в штрафную, где все забыли про Барнса, двигавшегося вторым темпом, а Харви не подкачал, всадив мяч в сетку ворот - 1:0.

Во втором тайме удар Джеймса Мэддисона слева от угла штрафной площади голкипер отразил, добивание у Деяна Кулушевски не получилось, но мяч перед воротами попал в защитника, от которого и отскочил в сетку - 1:1. Мэддисон перед штрафной площадью сыграл на подборе и с 21 метра пробил в левую девятку, а вратарь в отчаянном полёте сумел отбить мяч. Быструю контратаку провели хозяева - Алекс Мерфи справа убежал в отрыв после паса Жоэлинтона и выкатил мяч на пустые воротам на Исака - 2:1.

«Ньюкасл» с 7 очками делит второе место, у противника четыре балла.

Протокол игры  
Ньюкасл2:1Тоттенхэм
(1:0) Барнс Харви37'  
  56'Бёрн Дэн (1:1)
(2:1) Исак Александр78'  
Поуп НикЛивраменто ВалентиноКрафт ЭмильБёрн ДэнКелли Ллойд  28' 68' (Тонали Сандро ( 68') Лонгстафф Шон  41' 68' (Холл Льюис ( 68') Гимараэс Бруно  58'Жоэлинтон  45'Гордон Энтони 90' (Альмирон Мигель ( 90') Исак АлександрБарнс Харви 61' (Мёрфи Джейкоб ( 61')
Запасные: Мерфи АлексТаргетт МэттДубравка МартинОсула ВильямТриппьер Киран
Викарио ГульельмоПорро ПедроДрэгушин РадуРомеро КристианУдоги ДестиниСарр Пап Матар  34' 46' (Джонсон Бреннан ( 46') Мэддисон Джеймс  68' 82' (Бентанкур Родриго ( 82'  84') Биссума Ив  48' 82' (Бергвалль Лукас ( 82') Одоберт Уилсон 74' (Вернер Тимо ( 74') Кулушевски ДеянХын Мин Сон
Запасные: Дэвис БенДевайн АлфиГрэй АрчиСпенс ДжедФорстер Фрейзер
01 сентября. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Тоттенхэм

Новости по матчу

Сегодня, 01 Сентября
17:42
Тонали выступил в АПЛ после паузы длиной в 316 дней
15:00
«Ньюкасл» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
30 Августа
13:44
Прогноз на точный счёт матча Ньюкасл — Тоттенхэм АПЛ — 1 сентября 2024
09:10
Ставка и прогноз на матч Ньюкасл — Тоттенхэм АПЛ — 1 сентября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА «ПСЖ» сообщил плохую новость о Сафонове Криштиану Роналду высказался о финале Лиги чемпионов в Москве Мбаппе провалил старт и пошёл против «Реала», Роналду указали на место, а у Соболева проблемы со здоровьем – в главных слухах недели Криштиану Роналду назвал своего лучшего друга Появилась новая информация о конфликте Соболева в «Зените» Кроос назвал следующего чемпиона Испании - это не «Барселона» Соболев обратился к «Спартаку» после перехода в «Зенит» В РФС сообщили о договорённости с УЕФА «Возможно, это ошибка»: Гвардиола прокомментировал решение «Манчестер Сити» на трансферном рынке
Флик не пустил Неймара обратно в «Барселону» - названа причина «Реал» давит на сборные в своих интересах Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА «Реал» повторно потерял очки на островах «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Кьеза переходит в «Ливерпуль» – названа сумма трансфера «Барселона» может удивить громкой покупкой нападающего в конце лета Кроос назвал следующего чемпиона Испании - это не «Барселона»
Спортивные новости
Леклер стал победителем Гран-при Италии Овечкин заявил, что свой последний матч в карьере он проведёт за московское «Динамо» Касаткина проиграла Стирнс и вылетела с US Open Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен – второй Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Ньюкасл Ньюкасл
Тоттенхэм Тоттенхэм
2
1
2.12 4.00 2.85
Видео
Окончен
Челси Челси
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1
1
1.72 3.95 4.20
Видео
Перерыв
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ливерпуль Ливерпуль
0
2
3.70 4.10 1.79
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Сентября
18:44 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу — после поражения от «Ньюкасла»: «Тоттенхэм» контролировал игру»
18:27 · Англия. Премьер-лига
Мареска высказался о повреждении Гюсто
18:22 · Англия. Премьер-лига
Мареска подтвердил, что Джексон продлит контракт с «Челси» до 2033 года
17:42 · Англия. Премьер-лига
Тонали выступил в АПЛ после паузы длиной в 316 дней
17:31 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» был сильнее «Тоттенхэма»
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
17:29 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не смог дожать «Кристал Пэлас» 1
16:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» объявили составы на дерби
16:49 · Англия. Премьер-лига
Угарте выбрал номер в «Манчестер Юнайтед»
16:04 · Англия. Премьер-лига
Сын Бекхэма ушёл из футбола в 22 года – он выбрал сферу моды 5
15:33 · Англия. Премьер-лига
Ташуев назвал победителя матча «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»
15:30 · Англия. Премьер-лига
Агент Де Лигта прокомментировала переход Маттейса в «Манчестер Юнайтед»
15:10 · Англия. Премьер-лига
Николас Джексон готов подписать новый контракт с «Челси» слухи
15:00 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
15:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Кристал Пэлас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 1
14:32 · Англия. Премьер-лига
Райс извинился за своё удаление в матче против «Брайтона»
13:03 · Англия. Премьер-лига
Титов дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»
10:34 · Англия. Премьер-лига
Холанн прокомментировал хет-трик в матче «Манчестер Сити» 1
08:58 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг высказался о трофеях, выигранных в «Манчестер Юнайтед» 1
08:28 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал нападающего, которого невозможно остановить - это не Роналду и Месси 6
07:48 · Англия. Премьер-лига
Холанн установил рекорд XXI века в «Манчестер Сити»
04:52 · Англия. Премьер-лига
Райс впервые увидел красную карточку в АПЛ 1
31 Августа
22:48 · Англия. Премьер-лига
Только два игрока дважды оформляли хет-трики в двух играх АПЛ подряд
22:06 · Англия. Премьер-лига
Санчо прокомментировал переход в «Челси»
21:26 · Англия. Премьер-лига
Хет-трик Холанна позволил «Манчестер Сити» одолеть «Вест Хэм» 1
Все новости
Рекомендуем