«Ньюкасл» был сильнее «Тоттенхэма»

«Ньюкасл» с «Тоттенхэмом» завершили матч третьего тура Премьер-лиги. В дебюте пошла атака хозяев вторым темпом правым флангом, откуда Александер Исак выполнял навес, но мяч немного свалился у него с ноги, попав в перекладину. Харви Барнс получил мяч слева, не стал входить в штрафную, а пробил, подработав себе мяч - пролетело рядом с углом ворот. Кристиан Ромеро от правого угла штрафной получил диагональ и открыл счет, но нет - вне игры. На 38-й минуте слева последовал прострел в штрафную, где все забыли про Барнса, двигавшегося вторым темпом, а Харви не подкачал, всадив мяч в сетку ворот - 1:0.

Во втором тайме удар Джеймса Мэддисона слева от угла штрафной площади голкипер отразил, добивание у Деяна Кулушевски не получилось, но мяч перед воротами попал в защитника, от которого и отскочил в сетку - 1:1. Мэддисон перед штрафной площадью сыграл на подборе и с 21 метра пробил в левую девятку, а вратарь в отчаянном полёте сумел отбить мяч. Быструю контратаку провели хозяева - Алекс Мерфи справа убежал в отрыв после паса Жоэлинтона и выкатил мяч на пустые воротам на Исака - 2:1.

«Ньюкасл» с 7 очками делит второе место, у противника четыре балла.