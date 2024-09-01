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«Челси» не смог дожать «Кристал Пэлас»

01 Сентября 2024 • 17:29 Комментировать (1)
Челси
1:1
Кристал Пэлас

В третьем туре Премьер-лиги «Челси» играл против «Кристал Пэлас». Поединок получился не самым событийным, а в первом тайме вовсе был один реальный момент.

В середине первого тайма Нони Мадуэке ушёл от соперника, получил свободное пространство от центральной линии, прошёл метров 30, покатил вперёд на Коула Палмера, который мягко сбросил мяч левой ногой вдоль ворот, а Николасу Джексону с трёх метров только и оставалось, что подправить мяч в пустые ворота - 1:0.

Сразу после перерыва Коул Палмер со штрафного бил в обвод стенки в верхний угол, но вратарь  в прыжке перевёл мяч на угловой. С этого стандарта навес на дальнюю штангу, удар головой Джексона, отскок от газона, в угол летел мяч, но снова в игре кипер. А вот «Кристал Пэлас» бережно отнесся к супершансу - Адам Уортон подобрал мяч, рванул в штрафную площадь, покатил на Жана-Филиппа Матета, тот развернулся, сыграл на Эберечи Эзе, который ударом в дальний угол отыграл пропущенный мяч - 1:1.

У «Челси» четыре очка из девяти возможных, соперник - набрал первое.

Протокол игры  
Челси1:1Кристал Пэлас
(1:0) Джексон Николас25'  
  53'Эзе Эберечи (1:1)
Санчес РобертГюсто Мало 74' (Мудрик Михаил ( 74') Фофана Уэсли  32'Колвилл ЛевиКукурелья МаркКайседо МойсесФернандес ЭнцоМадуэке Нони 86' (Нкунку Кристофер ( 86') Палмер Коул  90'Нету Педру  8' 58' (Фелиш Жоау ( 58') Джексон Николас  63'
Запасные: Дьюсбери-Холл КирнанДисаси АксельЙоргенсен ФилипАдарабиойо ОлуватосинКазадеи ЧезареВейга Ренату
Хендерсон ДинКлайн НатаниэльГехи МаркРичардс КрисМуньос Даниэль  89'Митчелл ТайрикУортон АдамХьюз Уилл  14' 50' (Дукуре Шейк ( 50') Камада Даити 88' (Шлупп Джеффри ( 88') Эзе ЭберечиМатета Жан-Филипп 69' (Сарр Исмаила ( 69')
Запасные: Мэттьюз РемиРодни КейденУмех-Чибуэзе ФранкоJustin DevennyAsher AgbinoneУорд Джоэл
01 сентября. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристал Пэлас

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Комментарии (1) Все комментарии
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Дэйн
01 Сентября 2024 в 17:31
Челси сейчас - это сборище бесхарактерных фриков.
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