«Челси» не смог дожать «Кристал Пэлас»

В третьем туре Премьер-лиги «Челси» играл против «Кристал Пэлас». Поединок получился не самым событийным, а в первом тайме вовсе был один реальный момент.

В середине первого тайма Нони Мадуэке ушёл от соперника, получил свободное пространство от центральной линии, прошёл метров 30, покатил вперёд на Коула Палмера, который мягко сбросил мяч левой ногой вдоль ворот, а Николасу Джексону с трёх метров только и оставалось, что подправить мяч в пустые ворота - 1:0.

Сразу после перерыва Коул Палмер со штрафного бил в обвод стенки в верхний угол, но вратарь в прыжке перевёл мяч на угловой. С этого стандарта навес на дальнюю штангу, удар головой Джексона, отскок от газона, в угол летел мяч, но снова в игре кипер. А вот «Кристал Пэлас» бережно отнесся к супершансу - Адам Уортон подобрал мяч, рванул в штрафную площадь, покатил на Жана-Филиппа Матета, тот развернулся, сыграл на Эберечи Эзе, который ударом в дальний угол отыграл пропущенный мяч - 1:1.

У «Челси» четыре очка из девяти возможных, соперник - набрал первое.