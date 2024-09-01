«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» объявили составы на дерби

В воскресенье вечером в Английской премьер-лиге пройдёт большой матч. В классическом северо-западном дерби лицом к лицу столкнутся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выбрал такой стартовый состав: Онана, Мазрауи, де Лигт, Мартинес, Далот, Майну, Каземиро, Фернандеш, Гарначо, Рэшфорд, Зиркзее.

Рулевой «Ливерпуля» Арне Слот, в свою очередь, доверил место на поле с первых минут таким игрокам: Алиссон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Гравенберх, Собослаи, Макаллистер, Салах, Диас, Жота.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.