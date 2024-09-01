Угарте выбрал номер в «Манчестер Юнайтед»

Под занавес летнего трансферного окна «Манчестер Юнайтед» оформил трансфер полузащитника. Из «ПСЖ» в стан «красных дьяволов» перебрался уругваец Мануэль Угарте.

Как сообщает пресс-служба «Манчестер Юнайтед», Угарте будет выступать за команду под номером 25.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проведёт матч против «Ливерпуля». Северо-западное дерби на стадионе «Олд Траффорд» стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции.

В двух стартовых турах Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал три очка.