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Угарте выбрал номер в «Манчестер Юнайтед»

01 Сентября 2024 • 16:49 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
1 3.90 X 4.20 2 1.85
Через 0 ч. 46 мин.

Под занавес летнего трансферного окна «Манчестер Юнайтед» оформил трансфер полузащитника. Из «ПСЖ» в стан «красных дьяволов» перебрался уругваец Мануэль Угарте.

Как сообщает пресс-служба «Манчестер Юнайтед», Угарте будет выступать за команду под номером 25.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проведёт матч против «Ливерпуля». Северо-западное дерби на стадионе «Олд Траффорд» стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции.

В двух стартовых турах Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Мануэль Угарте

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