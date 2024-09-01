Сын Бекхэма ушёл из футбола в 22 года – он выбрал сферу моды

Ромео Бекхэм, 22-летний сын известного в прошлом английского футболиста Дэвида Бекхэма, решил завершить карьеру футболиста. Полузащитник покинул «Брентфорд», чтобы посвятить себя сфере моды. Об этом на своих страницах рассказывает The Sun, ссылаясь на некий источник.

«Ромео решил повесить бутсы на гвоздь и посвящать всё время карьере в сфере моды. Ему очень понравилось в «Брентфорде», но ему нужно сосредоточиться на моде, которая является его страстью. Ромео недавно подписал контракт с ведущим модным агентом в Париже и планирует сотрудничать с некоторыми крупными брендами», - сообщает источник.

Стоит сказать, что 22 года Ромео Бекхэму исполнилось сегодня, 1 сентября.