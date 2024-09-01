Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сын Бекхэма ушёл из футбола в 22 года – он выбрал сферу моды

01 Сентября 2024 • 16:04 Комментировать (2)

Ромео Бекхэм, 22-летний сын известного в прошлом английского футболиста Дэвида Бекхэма, решил завершить карьеру футболиста. Полузащитник покинул «Брентфорд», чтобы посвятить себя сфере моды. Об этом на своих страницах рассказывает The Sun, ссылаясь на некий источник.

«Ромео решил повесить бутсы на гвоздь и посвящать всё время карьере в сфере моды. Ему очень понравилось в «Брентфорде», но ему нужно сосредоточиться на моде, которая является его страстью. Ромео недавно подписал контракт с ведущим модным агентом в Париже и планирует сотрудничать с некоторыми крупными брендами», - сообщает источник.

Стоит сказать, что 22 года Ромео Бекхэму исполнилось сегодня, 1 сентября.

👍 0
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ромео Бекхэм Брентфорд
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии (2) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Ceroki
01 Сентября 2024 в 16:17
Еще одна жертва амбиций папочки ))
Ответить
CERG
01 Сентября 2024 в 16:09
Пошел по стопам отца)
Ответить
Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА «ПСЖ» сообщил плохую новость о Сафонове Криштиану Роналду высказался о финале Лиги чемпионов в Москве Мбаппе провалил старт и пошёл против «Реала», Роналду указали на место, а у Соболева проблемы со здоровьем – в главных слухах недели Криштиану Роналду назвал своего лучшего друга Кроос назвал следующего чемпиона Испании - это не «Барселона» В РФС сообщили о договорённости с УЕФА Соболев обратился к «Спартаку» после перехода в «Зенит» Появилась новая информация о конфликте Соболева в «Зените» «Возможно, это ошибка»: Гвардиола прокомментировал решение «Манчестер Сити» на трансферном рынке
Флик не пустил Неймара обратно в «Барселону» - названа причина «Реал» давит на сборные в своих интересах «Реал» - «Вальядолид»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА «Реал» повторно потерял очки на островах «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Кьеза переходит в «Ливерпуль» – названа сумма трансфера «Барселона» может удивить громкой покупкой нападающего в конце лета
Спортивные новости
Овечкин заявил, что свой последний матч в карьере он проведёт за московское «Динамо» Касаткина проиграла Стирнс и вылетела с US Open Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен – второй Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
85 мин
Ньюкасл Ньюкасл
Тоттенхэм Тоттенхэм
1
1
2.12 4.00 2.85
Видео
85 мин
Челси Челси
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1
1
1.72 3.95 4.20
Видео
01.09.24 в 18:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ливерпуль Ливерпуль
3.70 4.10 1.79
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Сентября
16:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» объявили составы на дерби
16:49 · Англия. Премьер-лига
Угарте выбрал номер в «Манчестер Юнайтед»
16:04 · Англия. Премьер-лига
Сын Бекхэма ушёл из футбола в 22 года – он выбрал сферу моды 2
15:33 · Англия. Премьер-лига
Ташуев назвал победителя матча «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»
15:30 · Англия. Премьер-лига
Агент Де Лигта прокомментировала переход Маттейса в «Манчестер Юнайтед»
15:10 · Англия. Премьер-лига
Николас Джексон готов подписать новый контракт с «Челси» слухи
15:00 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
15:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Кристал Пэлас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 1
14:32 · Англия. Премьер-лига
Райс извинился за своё удаление в матче против «Брайтона»
13:03 · Англия. Премьер-лига
Титов дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»
10:34 · Англия. Премьер-лига
Холанн прокомментировал хет-трик в матче «Манчестер Сити» 1
08:58 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг высказался о трофеях, выигранных в «Манчестер Юнайтед» 1
08:28 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал нападающего, которого невозможно остановить - это не Роналду и Месси 4
07:48 · Англия. Премьер-лига
Холанн установил рекорд XXI века в «Манчестер Сити»
04:52 · Англия. Премьер-лига
Райс впервые увидел красную карточку в АПЛ 1
31 Августа
22:48 · Англия. Премьер-лига
Только два игрока дважды оформляли хет-трики в двух играх АПЛ подряд
22:06 · Англия. Премьер-лига
Санчо прокомментировал переход в «Челси»
21:26 · Англия. Премьер-лига
Хет-трик Холанна позволил «Манчестер Сити» одолеть «Вест Хэм» 1
20:39 · Англия. Премьер-лига
​Марку Силва: «Хорошая реакция»
20:29 · Англия. Премьер-лига
​Томас Франк: «Айвен - топ-игрок» 2
19:55 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» вошёл в историю АПЛ со знаком минус
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» уверенно победил, «Эвертон» снова неприятно шокировал
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» была сильнее «Лестера»
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 1
18:33 · Англия. Премьер-лига
Санчо – игрок «Челси», хоть о сделке и не объявляли
Все новости
Рекомендуем