Ташуев назвал победителя матча «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»

Известный тренер Сергей Ташуев высказался о предстоящем матче третьего тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».

— Будем ждать доминирующий, атакующий футбол, нацеленный на результат. Отдаю предпочтение «Ливерпулю». Учитывая их текущую форму, ожидаю, что они одержат победу, — приводит слова Ташуева Odds.ru.

На данный момент «Ливерпуль» находится на четвертой позиции в таблице, набрав шесть очков. «Манчестер Юнайтед» с тремя очками идет на 13-й строчке.

Очная встреча между командами пройдет 1 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.