Агент Де Лигта прокомментировала переход Маттейса в «Манчестер Юнайтед»

Агент нидерландского защитника Маттейса Де Лигта Рафаэла Пимента высказалась о переходе своего клиента в стан «Манчестер Юнайтед».
«Я вижу его таким счастливым и готовым к новому проекту в «Манчестер Юнайтед». «Mанчестер Юнайтед» работают над улучшением многих вещей в клубе, и Маттейс доверяет им с самого первого разговора. Он доверяет новому проекту клуба», - приводит слова Пименты журналист Фабрицио Романо в социальной сети.
Напомним, что 26-летний игрок заключил контракт с «красными дьяволами» до лета 2029 года. Они заплатили «Баварии» 45 миллионов евро.
В нынешнем сезоне АПЛ Де Лигт провел 20 минут на поле.
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