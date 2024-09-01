Агент Де Лигта прокомментировала переход Маттейса в «Манчестер Юнайтед»

«Я вижу его таким счастливым и готовым к новому проекту в «Манчестер Юнайтед». «Mанчестер Юнайтед» работают над улучшением многих вещей в клубе, и Маттейс доверяет им с самого первого разговора. Он доверяет новому проекту клуба», - приводит слова Пименты журналист Фабрицио Романо в социальной сети.