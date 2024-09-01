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Агент Де Лигта прокомментировала переход Маттейса в «Манчестер Юнайтед»

01 Сентября 2024 • 15:30 Комментировать

Агент нидерландского защитника Маттейса Де Лигта Рафаэла Пимента высказалась о переходе своего клиента в стан «Манчестер Юнайтед».

«Я вижу его таким счастливым и готовым к новому проекту в «Манчестер Юнайтед». «Mанчестер Юнайтед» работают над улучшением многих вещей в клубе, и Маттейс доверяет им с самого первого разговора. Он доверяет новому проекту клуба», - приводит слова Пименты журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

Напомним, что 26-летний игрок заключил контракт с «красными дьяволами» до лета 2029 года. Они заплатили «Баварии» 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне АПЛ Де Лигт провел 20 минут на поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рафаэла Пимента Маттейс де Лигт ещё теги
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