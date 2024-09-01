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Николас Джексон готов подписать новый контракт с «Челси» слухи

01 Сентября 2024 • 15:10 Комментировать

23-летний центральный нападающий «Челси» Николас Джексон согласился подписать со столичным клубом новый долгосрочный контракт, об этом сообщает журналист Давид Орнштейн в социальной сети.

Отмечается, что новое соглашение может быть рассчитано до лета 2033 года, а «синие» видят в форварде ключевого игрока.

Сенегальский нападающий пополнил ряды «Челси» летом прошлого года, перейдя из «Вильярреала» за 37 миллионов евро. Его действующее соглашение рассчитано до 2031 года.

В нынешнем сезоне Джексон принял участие в трех играх, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнерам по команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Николас Джексон
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