23-летний центральный нападающий «Челси» Николас Джексон согласился подписать со столичным клубом новый долгосрочный контракт, об этом сообщает журналист Давид Орнштейн в социальной сети.

Отмечается, что новое соглашение может быть рассчитано до лета 2033 года, а «синие» видят в форварде ключевого игрока.

Сенегальский нападающий пополнил ряды «Челси» летом прошлого года, перейдя из «Вильярреала» за 37 миллионов евро. Его действующее соглашение рассчитано до 2031 года.

В нынешнем сезоне Джексон принял участие в трех играх, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнерам по команде.