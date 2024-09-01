Райс извинился за своё удаление в матче против «Брайтона»

Полузащитника «Арсенала» Деклайн Райс высказался об удалении в матче третьего тура Английской премьер-лиги против «Брайтона» (1:1).

Англичанин отметил, что это его первое удаление в карьере, однако он все равно хочет извиниться перед товарищами по команде и болельщиками, так как не бывает приятно, когда такое случается.

«Никогда не бывает приятно, когда тебя удаляют. Возникает чувство вины перед самим собой. Сегодня мне повезло, поскольку товарищи действительно помогли мне, и команда не проиграла матч. Я извлеку из этого урок», — приводит слова Райса Goal.

«Арсенал» после трех туров АПЛ имеет в своем активе семь очков.