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Титов дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»

01 Сентября 2024 • 13:03 Комментировать

В центральном матче третьего тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ливерпулем». Об этом поединке высказался бывший игрок московского «Спартака» Егор Титов.

«Еще никто как следует не проверял оборону «Ливерпуля». «Манчестер» это сделает. Поставлю на то, что «МЮ» не проиграет при тотале больше 1,5». Я бы не спешил верить, что «Ливерпуль» уже полностью выстроен», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» состоится сегодня, 1 сентября, на стадионе «Олд Траффорд». Начало принципиального противостояния запланировано в 18:00 по московскому времени.

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