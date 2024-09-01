Титов дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»

«Еще никто как следует не проверял оборону «Ливерпуля». «Манчестер» это сделает. Поставлю на то, что «МЮ» не проиграет при тотале больше 1,5». Я бы не спешил верить, что «Ливерпуль» уже полностью выстроен», - передает слова эксперта «РБ Спорт».