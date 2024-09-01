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«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»: Вероятные стартовые составы на Северо-западное дерби в АПЛ

01 Сентября 2024 • 11:51 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
1 3.90 X 4.20 2 1.85
Через 4 ч. 20 мин.

В третьем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет дома против «Ливерпуля». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет ориентировочные стартовые составы команд на этот матч.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Далот, Лисандро Мартинес, де Лигт, Мазрауи, Майну, Каземиро, Рэшфорд, Бруну Фернандеш, Диалло, Зиркзее.

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд, Макаллистер, Гравенберх, Диас, Собослаи, Салах, Жота.

В стане «Манчестер Юнайтед» несколько травмированных футболистов. Это защитники Тирелл Маласиа, Лени Йоро, полузащитник Мейсон Маунт, нападающий Расмус Хёйлунн.

Для «МЮ» сезон стартовал с поражения в Суперкубке от «Манчестер Сити» (1:1, по пенальти 6:7). Дальше «красные дьяволы» в чемпионате сыграли с «Фулхэмом» (1:0) и «Брайтоном» (1:2), там всё решалось в концовках.

«Ливерпуль» в первых двух турах АПЛ одержал спокойные победы со счётом 2:0 над «Ипсвичем» и «Брентфордом». 4 августа «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в товарищеской встрече – 3:0.

Матч третьего тура чемпионата Англии «Ман Юнайтед» – «Ливерпуль» начнётся сегодня, 1 сентября, на «Олд Траффорд». Начало – в 18 часов по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед

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