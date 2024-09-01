Холанн прокомментировал хет-трик в матче «Манчестер Сити»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн прокомментировал гостевую победу над лондонским «Вест Хэмом» (3:1) в поединке третьего тура чемпионата Англии. В это игре норвежец оформил хет-трик.
«Я полон сил, прекрасно себя чувствую. Я готов к новым рекордам. Люблю забивать голы, таким образом выплескиваю свою энергию на поле. Я доволен. Но три очка – это самое главное», - передает слова скандинавского бомбардира пресс-служба «горожан».
В трех турах нового сезона Английской премьер-лиги Холанн отметился семью забитыми мячами. Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали девять очков и лидируют в турнирной таблице.
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