Холанн прокомментировал хет-трик в матче «Манчестер Сити»

«Я полон сил, прекрасно себя чувствую. Я готов к новым рекордам. Люблю забивать голы, таким образом выплескиваю свою энергию на поле. Я доволен. Но три очка – это самое главное», - передает слова скандинавского бомбардира пресс-служба «горожан».