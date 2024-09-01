Тен Хаг высказался о трофеях, выигранных в «Манчестер Юнайтед»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался относительно трофеев, выигранных с «красными дьяволами», в преддверии встречи с «Ливерпулем».
«За последние два сезона «МЮ» выиграл больше всех трофеев в Англии, если не учитывать «Манчестер Сити». Это факты и реальность. В новом сезоне мы также настроены взять трофей. Я уверен, что команда сделает это», - передает слова нидерландского специалиста BBC.
Тен Хаг тренирует «красных дьяволов» с 2022 года. Под его руководством манкунианцы побеждали в Кубке Англии и Кубке лиги. Домашний поединок против «Ливерпуля» в третьем туре Премьер-лиги состоится 1 сентября на стадионе «Олд Траффорд».
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