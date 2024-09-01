Тен Хаг высказался о трофеях, выигранных в «Манчестер Юнайтед»

«За последние два сезона «МЮ» выиграл больше всех трофеев в Англии, если не учитывать «Манчестер Сити». Это факты и реальность. В новом сезоне мы также настроены взять трофей. Я уверен, что команда сделает это», - передает слова нидерландского специалиста BBC.